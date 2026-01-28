Рыбакина обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила польку Игу Швёнтек в четвертьфинале Australian Open. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут, матч завершился со счетом 7:5, 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Рыбакина занимает пятое место, Ига Швёнтек располагается на второй строке.

В полуфинале представительница Казахстана сыграет против шестой ракетки мира Джессики Пегулы, которая ранее со счетом 6:2, 7:6 (7:1) обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (4-я в рейтинге WTA). Елена Рыбакина во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Australian Open. В 2023 году она дошла до решающей стадии турнира, где уступила белоруске Арине Соболенко.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Общий призовой фонд состязания составляет $74,89 млн. Турнир завершится 1 февраля.

