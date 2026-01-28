Euractiv: Германия призвала тратить кредит для Украины в интересах ее главных доноров

Германия призвала урегулировать расходование кредита Украине на €90 млрд в интересах ее крупнейших доноров из Евросоюза. Об этом сообщило Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Речь идет о закупках оружия на средства от кредита. Вооружение Украина, согласно условиям займа, должна будет покупать в первую очередь у стран блока.

Согласно инициативе, Украина будет покупать оружие на кредитные средства в тех странах, которые отправили ей больше всего финансовой помощи. Такое предложение выгодно самой Германии, поскольку она оказала Украине наибольшую поддержку. По данным Euractiv, Берлин выделил Киеву почти €25 млрд. В то же время инициатива может не найти отклика у Италии и Франции — они отправили гораздо меньше средств: Париж предоставил €7,5 млрд, а Рим — €2,7 млрд.

Один из собеседников издания отметил, что подобные изменения в принципах расходования кредита помогут увеличить двустороннюю поддержку Украине. Это, по его словам, отвечает общим интересам ЕС. Предложения обсудят сегодня на встрече послов блока в Брюсселе.

Еврокомиссия 14 января утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине. Выделенные средства будут разделены на две части: €60 млрд пойдут на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета страны. Оружие должно закупаться в первую очередь у украинских производителей и производителей стран ЕС. Британия, Канада, Норвегия и некоторые другие страны стоят в этой очереди третьими, а США — четвертыми.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Европа делит украинский заказ».