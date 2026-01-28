обновлено 11:40
Летевший в Иркутск самолет Azur Air совершил незапланированную посадку в Ханое
Летевший из Нячанга в Иркутск Boeing 757 Azur Air совершил незапланированную посадку в Ханое (Вьетнам). На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В связи с незапланированной посадкой могут потребоваться корректировки расписания авиакомпании, возможны задержки и переносы рейсов», — говорится в сообщении.
Причины авиаинцидента не уточняются. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка.