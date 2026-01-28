Летевший в Иркутск самолет Azur Air совершил незапланированную посадку в Ханое

Летевший из Нячанга в Иркутск Boeing 757 Azur Air совершил незапланированную посадку в Ханое (Вьетнам). На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с незапланированной посадкой могут потребоваться корректировки расписания авиакомпании, возможны задержки и переносы рейсов», — говорится в сообщении.

Причины авиаинцидента не уточняются. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка.

Александра Стрелкова