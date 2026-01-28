Сенатор Вайнберг сложил полномочия ради помощи фронту

Совет федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора от заксобрания Нижегородской области Александра Вайнберга. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко объяснила на пленарном заседании, что парламентарий решил сосредоточиться на помощи фронту.

Александр Вайнберг

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Вайнберг

По словам Валентины Матвиенко, Александр Вайнберг в последние годы много времени уделял поддержке участников специальной военной операции. «Не только своей известной творческой деятельностью, но и поставками на линию соприкосновения»,— пояснила спикер. Сейчас же парламентарий осознал, что ему сложно совмещать работу на фронт с обязанностями сенатора и принял решение сложить полномочия.

«СВО закончится будем приветствовать вас снова в наших рядах»,— объявила госпожа Матвиенко уходящему в отставку сенатору. Вслед за этим председатель верхней палаты наградила господина Вайнберга почетной грамотой.

Александр Вайнберг занимает пост сенатора с 2011 года. В Совете федерации он входил в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

До прихода в Совет федерации Александр Вайнберг был депутатом заксобрания Нижегородской области. Парламентарий окончил Горьковский педагогический институт имени Максима Горького по специальности учитель физкультуры, а затем — Нижегородскую академию МВД России. Получил известность в 1990-е годы как участник группы «Любэ». В 2024 году исполнял песню «4 ноября» с певцом Ярославом Дроновым (Shaman) на сцене Национального центра «Россия» в Москве.

Степан Мельчаков