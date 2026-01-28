В Челябинске на экс-главу отдела крупного банка завели третье дело о взятках

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР выявили дополнительный эпизод коррупционной деятельности бывшего начальника отдела финансирования челябинского филиала одного из крпнейших российских банков Анатолия Скаленко. В отношении него возбуждено третье уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, в ноябре 2021 года начальник отдела финансирования недвижимости банка получил лично от представителя крупного застройщика взятку в виде туристических сертификатов на сумму 1,5 млн руб. за общее покровительство и создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий, а также за ускорение процесса одобрения займов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сотрудники УФСБ по региону задержали Анатолия Скаленко в сентябре прошлого года и обвинили в получении взятки от руководителя проекта строительства гостиничного комплекса «Увилды парк». По данным источника в правоохранительных органах, фигурант был начальником отдела челябинского филиала ПАО «Сбербанк». В октябре на бывшего топ-менеджера возбудили второе дело. По версии следствия, он получил в качестве взятки не менее 25 млн руб. за содействие в открытии кредитных линий строительной компании. Анатолий Скаленко находится под стражей.