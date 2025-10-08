В Челябинске на экс-сотрудника крупного банка завели еще одно дело о взятке

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили дополнительный коррупционный эпизод в деятельности бывшего начальника отдела финансирования одного из банков с государственным участием. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“, речь идет об Анатолии Скаленко, которого в конце сентября задержали сотрудники УФСБ по уголовному делу, связанному с проектом строительства гостиничного комплекса «Увильды парк». Новый эпизод не относится к этому делу.

По версии следствия, с ноября 2020 года по декабрь 2023-го начальник отдела финансирования недвижимости банка получил лично от учредителя строительной компании взятку в сумме 25 млн руб. за создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий, а также за ускорение процесса одобрения и выдачи займов организации.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 26 сентября Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу Анатолия Скаленко, обвиняемого в получении взятки в сумме 1 млн руб. Фигурантами этого дела также являются руководитель проекта строительства гостиничного комплекса «Увилды парк» Алексей Вахатов, бывший исполнительный директор челябинского отделения ПАО «Сбербанк» Роман Лихопуд, а также менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами банка.