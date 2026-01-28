Прокуратура проверит жителя Воронежа из-за видео со спуском ребенка из окна на тросе

Прокуратура Воронежской области проверяет появившуюся в соцсетях видеозапись, на которой мужчина спускал на тросе малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома. По предварительным данным, инцидент произошел в Воронеже.

Telegram-канал 112 опубликовал видео происшествия — ролик сняли друзья мужчины. Канал предположил, что компания взрослых была пьяна. На видео мужчина опускает ребенка за окно на несколько метров, затем затаскивает обратно.

В прокуратуре считают, что мужчина подверг жизнь ребенка опасности. Ведомство оценит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.