Гендиректором «Атруса» стал Руслан Мирзоев

Согласно сведениям системы «Руспрофайл», генеральным директором ростовского ЗАО «Атрус» с 27 января 2026 года стал Руслан Мирзоев.

Правительство Ярославской области упоминало Руслана Мирзоева в 2017 году в качестве первого заместителя генерального директора «Атруса». По данным kartoteka.ru, он также является учредителем ООО «ЧОП «Тандем».

Гендиректор «Атруса», почетный гражданин Ростовского района Таир Мирзоев, умер на 79-м году жизни в декабре 2025 года.

ЗАО «Атрус» зарегистрировано в 1996 году. В «Атрус» входят Ростовский хлебзавод, мясокомбинат, швейное производство, автобаза, завод «Русский квас», типография и Ярославский хлебзавод №2. Предприятие входит в число системообразующих.

Алла Чижова