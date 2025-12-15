Умер гендиректор «Атруса» Таир Мирзоев
Умер почетный гражданин Ростовского района Ярославской области, генеральный директор ЗАО «Атрус» Таир Мирзоев. Об этом сообщил глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский.
Таир Мирзоев внес значительный вклад в развитие промышленности Ярославской области и Ростовского района. Под его руководством компания «Атрус» заняла лидирующие позиции в отрасли, обеспечив работой сотни семей.
Андрей Шатский отметил талант Таира Мирзоева как организатора и наставника, а также его ответственность и внимание к судьбе предприятия и благополучию работников.
«Светлая память о Таире Мехтиевиче Мирзоеве как о талантливом руководителе, надежном товарище и человеке с большим сердцем навсегда останется в истории Ростовского округа и в сердцах тех, кто его знал»,— написал Андрей Шатский на своей странице Вконтакте.