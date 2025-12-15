Умер гендиректор «Атруса» Таир Мирзоев

Умер почетный гражданин Ростовского района Ярославской области, генеральный директор ЗАО «Атрус» Таир Мирзоев. Об этом сообщил глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский.

Фото: Страница Андрея Шатского в ВК Таир Мирзоев

Таир Мирзоев внес значительный вклад в развитие промышленности Ярославской области и Ростовского района. Под его руководством компания «Атрус» заняла лидирующие позиции в отрасли, обеспечив работой сотни семей.

Андрей Шатский отметил талант Таира Мирзоева как организатора и наставника, а также его ответственность и внимание к судьбе предприятия и благополучию работников.

«Светлая память о Таире Мехтиевиче Мирзоеве как о талантливом руководителе, надежном товарище и человеке с большим сердцем навсегда останется в истории Ростовского округа и в сердцах тех, кто его знал»,— написал Андрей Шатский на своей странице Вконтакте.