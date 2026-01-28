В Приангарье установлен размер штрафов за склонение женщин к аборту

Депутаты законодательного собрания Иркутской области на очередной сессии приняли закон «Об административной ответственности за нарушение законодательства о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Закон устанавливает размер штрафов для работодателей, склоняющих своих сотрудников к аборту.

Сумма административных штрафов для должностных лиц предусмотрена в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Административная ответственность наступает вне зависимости от того, было проведено искусственное прерывание беременности или нет.

В декабре 2025 года парламент Приангарья принял закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Он подразумевал запрет на склонение женщины «путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к аборту лицами, с которыми она находится в служебной зависимости». Штрафы за нарушение предполагалось установить отдельным законом.

Влад Никифоров, Иркутск