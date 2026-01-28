В Тверской области подростка осудили за попытку поджога здания Минобороны

2-й Западный окружной суд признал 14-летнего жителя города Вышний Волочек в Тверской области виновным в попытке поджога здания Минобороны. Его приговорили к семи годам воспитательной колонии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Подросток проходит по делу об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Суд счел представленные СКР доказательства достаточными для вынесения приговора.

По данным следствия, 7-8 мая 2025 года подросток, будучи участником запрещенной в РФ террористической организации (название не уточняется), провел разведку в административном здании и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. В тот момент он выполнял задания «украинского куратора», с которым связался в одном из мессенджеров. Молодой человек также пытался поджечь административное здание, однако его задержали до совершения преступления.