Глава Удмуртии поднялся на шесть позиций в медиарейтинге губернаторов за год

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 62-е место в рейтинге губернаторов РФ за 2025 год от «Медиалогии». Он поднялся год к году на шесть позиций. Его медиаиндекс — учитывает число ссылок в СМИ, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов — оценивается в 229,3 тыс. очков. Господина Бречалова упомянули в медиа 49,6 тыс. раз.

Среди руководителей регионов ПФО глава Удмуртии сохранил 11-е место. Для сравнения, первое место в округе занял раис Татарстана Рустам Минниханов с медиаиндексом 1,4 млн очков. На последнее, 14-е место, опустился губернатор Кировской области Александр Соколов с показателем 162,5 тыс. пунктов.

Напомним, в рейтинге первых лиц столиц ПФО по итогам 2025 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 11-е место. Новый председатель гордумы столицы Удмуртии Любовь Зайцева расположилась на 26-й строчке.