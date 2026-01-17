Глава Ижевска спустился на 11-е место рейтинга первых лиц столиц ПФО в 2025 году

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков снизился на три позиции в рейтинге первых лиц столиц регионов ПФО в 2025 году от «Медиалогии». Градоначальник занял 11-е место. Его медиаиндекс — учитывает число ссылок в СМИ, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов — составил 29,3 тыс. пунктов. Для сравнения, мэр Казани Ильсур Метшин, лидирующий в рейтинге, имеет 207,2 тыс. пунктов.

Также в рейтинге находится председатель гордумы столицы Удмуртии Любовь Зайцева. Этот пост она заняла в середине октября 2025 года. За несколько месяцев она набрала медиаиндекс 944,5 пункта. Госпожа Зайцева заняла в рейтинге 26-е место. Всего в списке числится 28 мэров и председателей муниципальных парламентов.