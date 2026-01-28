Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону заблокировали 101 объявление о незаконной продаже лекарств в сети

В Ростовской области за две недели Росздравнадзор заблокировал 101 объявление о незаконной продаже лекарственных препаратов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что среди заблокированных объявлений 30 касались реализации препаратов для терапии заболеваний печени, 20 — средств для ингаляций при лечении респираторных болезней. Третье место заняли медикаменты для повышения мужской потенции.

В ведомстве отметили появление сезонности у нарушителей — после новогодних каникул резко возросло количество предложений препаратов для лечения печени. Росздравнадзор предупредил об опасности приобретения лекарственных средств с рук через социальные сети.

Константин Соловьев

