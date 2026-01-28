Минэнерго Казахстана заявило о росте цен на страховку судов после атаки на КТК

Удары беспилотников по танкерам вблизи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привели к повышению стоимости страховки таких судов, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

При этом, заверил министр, инциденты не повлияли на саму отгрузку нефти. Господин Аккенженов также обратил внимание на то, что атакованные у КТК танкеры Matilda и Delta Harmony не относились к «теневому флоту», поскольку их было легко идентифицировать.

25 ноября 2025 года дроны ударили по терминалу КТК в Новороссийске. Были повреждены инфраструктура и административный корпус морского терминала. Отгрузку нефти возобновили на следующий день, разрушенный причал решили демонтировать. 13 января 2026-го БПЛА ударили по танкерам Delta Harmony и Matilda. При атаке на Delta Harmony начался пожар. На Matilda произошел взрыв, но без последующего горения.