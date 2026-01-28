Merlion потребовал взыскать 1,6 млрд руб. с осужденного экс-гендиректора

IT-дистрибьютор Merlion направил иск о взыскании 1,6 млрд руб. убытков с бывшего гендиректора Вячеслава Симоненко, осужденного за организацию преступного сообщества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на определение суда от 21 января.

Господин Симоненко, будучи гендиректором Merlion, отправил более 50 писем иностранным IT-гигантам, в том числе Microsoft, Intel, HP, Lenovo, Asus и Samsung, в которых обвинил совладельцев компании — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова — в преступлениях. После этого Microsoft разорвала контракт с Merlion. Последний оценил упущенную прибыль в 1,1 млрд руб. Еще 462 млн руб. составили убытки от срыва других потенциальных сделок и недопуска к тендерам, считают в компании. Суд признал требования Merlion законными и добавил 1,6 млрд руб. в реестр кредиторов бывшего гендиректора.

В апреле 2024 года суд приговорил Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии. Он признан виновным в организации преступного сообщества для посадки соучредителей Merlion и вымогательства у них 15 млрд руб. за освобождение. Суд обязал осужденного выплатить потерпевшим 8 млн руб.

О развитии дела Merlion — в материале «Ъ» «Сыновьям генералов не пожалели сроков».