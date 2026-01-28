Долговая нагрузка бюджета Татарстана в 2025 году составила 19,9%

Показатель долговой нагрузки по бюджету Татарстана по итогам 2025 года составил 19,9%, что соответствует уровню «высокой долговой устойчивости», установленному бюджетным законодательством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

Показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Представленная оценка является предварительной.

Ранее сообщалось, что по состоянию на январь этого года объем государственного долга Татарстана составил 98,03 млрд руб.

