По состоянию на 1 января 2026 года объем государственного долга Татарстана составил 98 млрд руб. По сравнению с 2025 годом госдолг уменьшился на 14 млрд руб., сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год госдолг Татарстана сократился на 14 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За год госдолг Татарстана сократился на 14 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основную часть долговых обязательств формируют федеральные бюджетные кредиты — 90,1 млрд руб. Еще 7,9 млрд руб. приходится на обязательства по предоставленным государственным гарантиям Татарстана.

Ранее сообщалось, что на 1 октября 2025 года объем государственного долга Татарстана составлял 99,19 млрд руб.

Анна Кайдалова