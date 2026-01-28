Почти 190 машин вышло очищать дороги Ижевска в ночь на 28 января

186 единиц спецтехники очищали дороги Ижевска минувшей ночью. В них включены как машины предприятий благоустройства, так и сторонних организаций. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

Помимо спецтехники, ночью работали и дорожные рабочие, которые расчищали основные проходы, особенно к соцобъектам. «Ближе к вечеру подрядчики обработали противогололедными материалами наиболее проблемные участки — спуски и подъемы, остановки, зоны пешеходных переходов»,— добавил глава Ижевска.

Подрядчики в эту ночь выпустили 20 бригад с 70 самосвалами. С начала зимы из города было вывезено почти 530 тыс. куб. м снега.

Также, по данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на участках федеральной трассы в Удмуртии работало 20 единиц спецтехники, из них 16 — комбинированных дорожных машин и 4 погрузчика, что обрабатывали дороги противогололедными материалами.

Напомним, согласно данным удмуртского Гидрометцентра, 28 января в Удмуртии ожидаются сильные снегопады с ухудшением видимости до 500 м.

Владислав Галичанин