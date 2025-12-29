Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Узбекистан вырос на 25% за год

36,66 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

23 декабря специалисты управления проконтролировали отправку 0,15 тыс. кубометров лесопродукции в Узбекистан. Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов, и собственнику продукции выданы три фитосанитарных сертификата.

Напомним, 8,4 тыс. т молочной продукции экспортировала Удмуртия в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан, Бангладеш и Тунис с начала года. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Анастасия Лопатина