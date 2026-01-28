Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье построили поликлинику почти за 400 млн рублей

В Ставропольском крае завершено строительство поликлинического подразделения Арзгирской районной больницы. Стоимость проекта составила 398 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

В состав поликлинического подразделения входят 19 врачебных кабинетов, диагностические кабинеты, административные и хозяйственные помещения, клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории.

Общая площадь здания — 3193,6 кв. м. Мощность — 342 посещения в смену.

Наталья Белоштейн

