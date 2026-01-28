В Челябинске благоустроят территорию у кинотеатра «Победа»

Администрация Курчатовского района Челябинска заключила контракт на первую очередь благоустройства территории возле кинотеатра «Победа» с ООО «Стрела плюс». Цена контракта снизилась к начальной на 7,4 млн руб. и составила 14,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчик будет заниматься благоустройством территории от дома №32 до дома №38 на Комсомольском проспекте. Согласно техническому заданию, компании необходимо установить скамейки и урны, провести наружное освещение и утилизировать отходы. Кроме того, часть растений вырубят, а вместо них посадят рябины, яблони и липы, а также кизильник, пузыреплодник и жасмин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стрела плюс» зарегистрировано в Челябинске в 2017 году. Учредителем является Екатерина Долгушева, директором — Сергей Матвеев. Выручка компании за 2024 год составила 82,2 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. В портфеле поставщика 28 госконтрактов в основном на благоустройство территорий в Челябинске. В марте 2025 года мировой судья оштрафовал на 15 млн руб. ООО «Стрела плюс» за срыв сроков по госконтракту на обустройство входной группы сквера с сухим фонтаном по улице Молодогвардейцев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, с августа прошлого года кинотеатр «Победа» не работает. Тогда руководство учреждения объявило о закрытии на неопределенный срок.

Виталина Ярховска