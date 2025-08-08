В Челябинске снова закрылся кинотеатр «Победа»

Руководство кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте в Челябинске сообщило о закрытии учреждения на неопределенный срок. Комментарий размещен в Telegram-канале кинотеатра.

«Мы к вам с грустными новостями — кинотеатр не работает. Надеемся, что временно. К сожалению, больше информации у нас нет. Если что-то станет известно — сразу напишем», — говорится в сообщении.

Причину закрытия назвали в пресс-службе администрации города. «На сегодняшний день кинотеатр "Победа" не передан в муниципальную собственность. Некоторое время он осуществлял деятельность в рамках договора, которым за муниципалитетом было закреплено право безвозмездной аренды. Сейчас для полноценной деятельности кинотеатра необходимо получить согласие управляющих органов и заключения надзорных ведомств, подтверждающие безопасную эксплуатацию здания. В настоящее время эти вопросы находятся в работе», — отметили в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле руководство кинотеатра сообщило о переходе учреждения под контроль государства как одного из активов национализированного в мае прошлого года агрохолдинга «Макфа». Планировалось, что учреждение культуры станет муниципальным.

Виталина Ярховска