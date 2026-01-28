ФАС отклонила жалобу московской фирмы на торги по ремонту белгородского детсада

Управление ФАС России по Белгородской области признало необоснованной жалобу московского ООО «Лидер» Расула Данчарова на проведение аукциона на капремонт детского сада «Светлячок» в райцентре Чернянка. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению заявителя, включение новогодних каникул в период подготовки к аукциону не позволило участникам должным образом оформить документы и получить необходимые разъяснения у заказчика. Однако комиссия указала, что действующее законодательство не содержит запрета на установление процедурных сроков, совпадающих с нерабочими днями. Более того, в ходе проведения закупки заказчик дважды продлевал окончание приема заявок — сначала до 16 января, а затем до 20-го. Как выяснилось, причиной для изменения интервала подачи документов стало обращение одного из участников 7 января с просьбой разъяснить условия аукциона. На основании этого запроса, ответ на который был дан 12 января, детский сад внес первые коррективы в сроки проведения торгов.

Также ООО «Лидер» заявило, что требование заказчика внести обеспечение заявки в размере 5% от цены контракта (7,3 млн руб.) или предоставить банковскую гарантию на эту сумму в столь сжатые сроки искусственно ограничивало круг участников. В управлении ФАС пояснили, что для контрактов свыше 20 млн руб. закон разрешает устанавливать обеспечение заявки в размере до 5%.

По данным портала госзакупок, на торги подали заявки две компании, названия которых не разглашаются. Победитель предложил выполнить работы за 105,5 млн руб. при начальной цене контракта 146,5 млн. Конкурирующая компания оценила свои услуги в 106,2 млн руб.

В рамках контракта, который должен быть исполнен с 1 марта по 15 ноября 2026 года, подрядчик выполнит демонтаж и общестроительные работы, смонтирует системы электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации и наружного освещения. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории. На все выполненные работы установлен пятилетний гарантийный срок.

Кабира Гасанова