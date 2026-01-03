Детский сад в белгородской Чернянке хотят капитально отремонтировать за 147 млн

Детский сад «Светлячок» в поселке Чернянка Белгородской области объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта. Начальная стоимость контракта — 146,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — собственные средства организации. Согласно конкурсной документации, подрядчик с 1 марта до 15 ноября 2026 года должен выполнить демонтаж и общестроительные работы, смонтировать системы электро-, тепло и водоснабжения, канализации, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, наружного освещения, а также благоустроить пространство вокруг детского сада. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 15 января. Итоги будут подведены 16 января.

Одновременно в Чернянке объявлен аукцион на капремонт средней школы № 3. Начальная цена составляет 363,9 млн руб.

Юрий Голубь