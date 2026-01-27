Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Вайнберга

На заседании 28 января Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга. В верхнюю палату российского парламента господин Вайнберг был избран от законодательного собрания Нижегородской области.

Александр Вайнберг перед началом заседания Совета Федерации России

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Александр Вайнберг родился в Нижегородской области. Окончил Горьковское музыкальное училище, Горьковский государственный педагогический институт им. М.Горького и нижегородскую академию МВД.

Трудовую деятельность начал в 1983 году с должности преподавателя в музыкальной школе. В разные годы работал в музыкальный коллективах и тренером в спортивных секциях.

Первую известность получил в 1991-1994 годах как гитарист группы «Любэ».

После завершения музыкальной карьеры работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях. В 2000 году стал председателем комиссии по культуре, спорту и молодежной политике политсовета нижегородского отделения партии «Единство».. В 2002 году стал руководителем нижегородского исполкома «Единой России». В 2006 году в первый раз избирался депутатом законодательного собрания Нижегородской области.

С 2011 года трижды избирался сенатором от нижегородского заксобрания.

Андрей Репин