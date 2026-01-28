В КБР более 12 млн рублей выделили на оснащение агроклассов

В Кабардино-Балкарии открылись четыре агротехнологических класса для 150 школьников, на оснащение которых в рамках федерального проекта выделили 12,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Учебные кабинеты начали работать в сентябре 2025 года. В них углубленно изучают биологию, химию, физику и математику ученики 7-11 классов. Для комплектации классов закупили более 45 видов оборудования. Среди приобретений — интерактивные комплексы, цифровые микроскопы, гербарии, демонстрационные муляжи животных и растений. Кроме того, в школы поставили компьютеры, лабораторное оборудование для опытов, макеты сельхозферм и ученическую мебель.

«Благодаря современному оборудованию, учащиеся могут проводить лабораторные исследования и участвовать в практических занятиях, что способствует развитию их интереса к профессиям в сфере сельского хозяйства», — говорится в сообщении властей.

Константин Соловьев