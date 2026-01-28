В Ростовской области в 17 раз выросло число регистраций разработчиков ПО

В 2025 году в Ростовской области было зарегистрировано 526 новых компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО), что в 17 раз больше год к году (31 компания). Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

В 2025 году общее число IT-предприятий, включая разработчиков, достигло 3,1 тыс., что на 152 больше, чем в 2024 году. Более 77% IT-рынка занимают индивидуальные предприниматели.

Аналитики отмечают, что число ликвидаций по-прежнему велико: за аналогичный период было закрыто 368 компаний, что примерно в 6,5 раз превышает показатель 2024 года.

Наталья Белоштейн