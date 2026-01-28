NBC: число погибших во время снежной бури в США превысило 50 человек

Число жертв снежной бури в США возросло как минимум до 51 человека, сообщает телеканал NBC. Ранее агентство Associated Press писало о 42 погибших из-за непогоды.

По данным сайта Poweroutage, в США из-за снежной бури обесточено около 400 тыс. домов. Большинство из них расположены в южной части страны.

Телеканал ABC уточняет, что стихия затронула свыше 200 млн человек. Во всех штатах отменили тысячи авиарейсов. На многих дорогах в стране образовался гололед, что провоцирует аварии. В прошедшие выходные сугробы в стране достигали 30 см.