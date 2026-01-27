Арктика добралась до США

Президент США Дональд Трамп так настойчиво хотел забрать Гренландию, что в конце января она, кажется, сама пришла в гости, причем накрыла сразу две трети Соединенных Штатов. Арктический циклон принес в Америку температурные рекорды со знаком минус. Миллионы людей оказались в зоне штормовых предупреждений, а сотни тысяч домохозяйств — во тьме. Авиасистема приняла худший удар со времен пандемии COVID-19, ключевые магистрали превратились в полосы препятствий, а трейдеры газа — в главных бенефициаров морозов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Amr Alfiky / File Photo / Reuters Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Amr Alfiky / File Photo / Reuters

Минус 30 и ниже

В двадцатых числах января Северную Америку накрыл арктический циклон: холодный полярный фронт вторгся далеко на юг континента, продавив морозы от канадской Арктики до Техаса и юго-восточных штатов. В соцсетях и ряде СМИ звучали прогнозы: 23 января канадский Онтарио якобы должен был стать самым холодным местом на планете с падением температуры до −50 °C. Но этого не произошло: столбики термометра в этот день упали «лишь» чуть ниже −30 °C, хотя по ощущениям с ветром было значительно холоднее.

В США аномально сильные морозы фиксировались на Верхнем Среднем Западе и на севере штата Нью-Йорк: местами температура падала ниже −30 °C, а с учетом ветра это ощущалось как около −40 °C.

В некоторых регионах начали рассказывать о «взрывающихся» из-за морозов деревьях. Причина — трещины, образующиеся, когда сок и вода внутри ствола при быстром и сильном похолодании замерзают и расширяются. Они с силой разрывают кору и древесину, что сопровождается громким хлопком.

Но деревья не единственные пострадавшие из-за непогоды. Арктический циклон серьезно усложнил жизнь жителям Северной Америки: плотные арктические воздушные массы столкнулись с теплым и влажным воздухом из района Мексиканского залива, что привело к сильным снегопадам, ледяному дождю и гололеду на огромной территории США — от долины Огайо до Новой Англии. Это сопровождалось транспортным коллапсом, обрывами проводов и серьезными ДТП.

По предварительным оценкам, в результате непогоды на территории США погибло не менее 20 человек, а по некоторым данным — несколько десятков, включая погибших в авариях и от переохлаждения.

Ухудшение погодных условий началось примерно 23 января. Пик шторма пришелся на 24–25 января, когда фиксировались самые мощные осадки и порывы ветра. К 26 января основная циклональная воронка уже смещалась к Атлантике, оставляя после себя арктический холод и обледенение на дорогах.

Подготовка к шторму

О надвигающемся шторме синоптики начали предупреждать за несколько дней до того, как стихия обрушилась на Америку, и уже 22–23 января начались штурмы продуктовых магазинов. Ожидая сбоя поставок и отключения электричества, американцы ринулись в супермаркеты за водой, хлебом, консервами, полуфабрикатами. Также люди приобретали бензин для генераторов, газ для переносных плиток, одеяла и обогреватели — все, что позволяет пережить несколько «автономных» дней при отключении света. На этом фоне по мере приближения шторма и роста потребления цены на природный газ в США резко подскочили: фьючерсы и спотовые котировки выросли до максимальных за последние годы уровней.

Пользователи соцсетей публиковали фото с полупустыми полками — магазины физически не успевали пополнять запасы, поскольку поставки шли по тем же дорогам, на которые надвигался ледяной шторм. Ритейлеры пытались сгладить ситуацию: вводили ограничения «в одни руки» на наиболее дефицитные позиции. Впрочем, система не рухнула.

Благодаря заранее известной траектории шторма крупные сети перевозили часть запасов из менее затронутых штатов и старались удерживать работу распределительных центров как можно дольше, пока между штатами еще можно было передвигаться.

Одновременно с этим в крупных городах активно включились благотворительные организации и муниципальные службы: они раздавали наборы с водой и продуктами малообеспеченным семьям и пожилым людям, которые физически не могли выстоять очереди в супермаркеты в преддверии шторма.

Энергетика под ударом

Главный удар шторм нанес по энергосистеме, особенно в южных и юго-восточных штатах, где ключевым фактором стало не количество снега, а лед. Ледяной дождь формировал на проводах и деревьях корку толщиной до нескольких сантиметров, под ее тяжестью обрывались линии электропередачи, падали ветки, а иногда и целые деревья, что вызывало каскадные отключения. На пике без электричества оставались около 800–900 тыс. домохозяйств и предприятий, а в сумме за несколько дней шторма число абонентов, хоть раз оставшихся без света, превысило 1 млн.

Больше всего пострадали Теннесси, Миссисипи, Луизиана и Техас, где отдельные районы сидели без электроснабжения по двое-трое суток.

Энергокомпании и операторы сетей задействовали классическую для США «армейскую» модель реагирования: бригады ремонтников стянули со всего Восточного побережья и Среднего Запада, колонны грузовиков с вышками и техниками пересекали штаты вслед за штормом.

При этом на местах приходилось комбинировать усилия коммунальщиков и властей: города открывали пункты обогрева, где люди могли переждать ночь при нормальной температуре, зарядить телефоны и получить горячую еду.

В целом около 20 штатов и столица США Вашингтон были объявлены зоной чрезвычайной ситуации, что потребовало максимальной мобилизации аварийных служб и ресурсов.

Коллапс на дорогах и в небе

Одно из самых заметных последствий шторма — масштабный авиационный коллапс. Уже к 24–25 января авиакомпании начали массово отменять рейсы превентивно, чтобы не загонять лайнеры и экипажи в те аэропорты, откуда их будет невозможно вывести. За выходные и понедельник, по оценкам отраслевых сервисов, в сумме было отменено свыше 15–16 тыс. рейсов внутри США, в Штаты или из них. Количество задержек рейсов измерялось десятками тысяч. Пассажиры сутками ночевали в аэропортах, ожидая перерасчета билетов и компенсаций. Многие авиакомпании переводили людей на другие рейсы спустя два-три дня.

Это стало одним из самых тяжелых по масштабам сбоев в авиасистеме страны со времен пандемии COVID-19. Глава Минтранса США Шон Даффи в интервью CNBC и другим СМИ заявил, что, по оценкам министерства, возврат к более или менее нормальному расписанию ожидается к середине этой недели.

На этом фоне усилилось давление на автомобильный транспорт, но и тут шторм давал о себе знать: трассы покрывались льдом и снегом, вводились ограничения движения, в некоторых штатах запрещали выезд грузового транспорта или просили водителей вообще не покидать дома.

В результате некоторые ключевые американские трассы были перекрыты. На Среднем Западе и в районе Великих озер видимость падала до нескольких метров, и любая ошибка водителя заканчивалась цепной аварией. В Мичигане произошел гигантский затор: столкнулись более ста машин и грузовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти десятков штатов вводили режим «не выезжать без абсолютной необходимости», а дорожная полиция буквально умоляла водителей сбросить скорость и не пытаться обмануть стихию полноприводными внедорожниками. Несмотря на это, многочисленные аварии были напрямую связаны со съездами с трассы, переворотами машин на льду и столкновениями на перегруженных магистралях — от юга Техаса до северо-востока страны.

Не только проблемы

Несмотря на масштаб разрушений, зимний шторм конца января 2026 года показал, что американская система реагирования все еще опирается на несколько устойчивых факторов: раннее предупреждение, мощные частные энергоснабжающие компании, взаимопомощь штатов и довольно гибкий ритейл, способный переносить логистические удары.

При этом параллельно с проблемами шторм принес и некоторые приятные моменты. Как только основные снегопады прошли и дороги более или менее расчистили, парки и пригородные холмы заполнились семьями с детьми на санках и пластиковых «ватрушках», сноубордах и беговых лыжах.

Спортивные магазины и онлайн-площадки фиксировали резкий всплеск спроса на зимнее снаряжение — от дешевых снежных лопат до комплектов для любительского катания.

А соцсети заполнили кадры людей, прыгающих в сугробы и играющих в снежки, и собак, носящихся по заснеженным холмам.

Судя по видеотрансляциям, снегу очень обрадовались и гигантские панды, живущие в зоопарке Вашингтона. Администрация зоопарка при этом рекомендовала наблюдать за резвящимися медведями из дома, в прямом эфире, чтобы не создавать дополнительных проблем столичным коммунальщикам.

Екатерина Мур