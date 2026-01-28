Ушел из жизни Герой труда Ставрополья Николай Осадчий

На Ставрополье ушел из жизни Герой труда региона и Почетный гражданин Изобильненского округа Николай Осадчий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального округа Роман Коврыга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Изобильненского округа Романа Коврыги Фото: Telegram-канал главы Изобильненского округа Романа Коврыги

«За 30 лет Николай Иванович прошел путь от технолога на механическом заводе до генерального директора завода "Атлант". Несмотря на сложные времена, он не только сохранил предприятие, но и вывел его на новый уровень. Под его руководством выросло множество высококлассных специалистов, и жители округа уважают его за достижения.

Николай Иванович был награжден медалями «Герой труда Ставрополья», «За трудовые отличия», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими знаками отличия»,— отметил глава округа.

Господин Коврыга выразил глубокие соболезнования родным и близким Николая Осадчего.

Наталья Белоштейн