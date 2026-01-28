На Ставрополье гражданский договор признали трудовым после гибели работника

Петровский районный суд удовлетворил иск трудовой инспекции к индивидуальному предпринимателю об установлении факта трудовых отношений с погибшим работником. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инстанция установила, что между умершим кровельщиком и предпринимателем существовали трудовые отношения, хотя стороны заключили гражданско-правовой договор. Решение основано на том, что погибший выполнял регулярные обязанности по поручению работодателя, соблюдал внутренний распорядок и систематически получал зарплату.

Разбирательство началось после поступления в краевую Гострудинспекцию сведений о смертельном происшествии с кровельщиком во время выполнения работ по гражданско-правовому соглашению. Решение суда вступило в силу.

Константин Соловьев