Домклик изучил состояние рынка кладовых помещений в южных регионах страны на начало 2026 года

Эксперты Домклик изучили основные показатели рынка кладовых помещений в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском крае и в России на начало 2026 года.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Результат исследования Домклик показал, что Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край входят в список регионов страны с самой высокой стоимостью и площадью кладовых, предлагаемых к покупке. Так, средняя стоимость объекта на Кубани составляет 378 тыс. рублей, на Дону — 353 тыс. рублей и на Ставрополье — 350 тыс. рублей. Это на 10-17% меньше среднего показателя по России. Для сравнения, лидером по стоимости кладовых стали Москва (1,5 млн. рублей), Московская область (890 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (749 тыс. рублей), а самые дешевые предложения в Калининградской и Волгоградской областях (по 290 тыс. рублей).

При этом на юге можно приобрести кладовые преимущественно с небольшой площадью: Ростовская область — 4,5 кв.м, Краснодарский край — 4,2 кв.м, Ставрополье — 4 кв.м. Регионами с самыми большими помещениями для хранения оказались Приморский край и Республика Татарстан (по 6,2 кв.м), а также Нижегородская область (5,4 кв.м), самые маленькие объекты предлагают в Воронежской области (3,5 кв.м).

На сегодняшний день рынок кладовых помещений крайне неоднороден: это могут быть как заранее предусмотренные проектом объекты внутри ЖК, так и специально разделённые на небольшие участки складские помещения в промзонах или переделанные подвалы жилых домов старой постройки. Несмотря на это, для всех отмечаются общие тенденции. За 2025 год количество ипотечных сделок на покупку малогабаритных складских помещений снизилось на 28,3% по сравнению с 2024 годом. При этом объём предложения к середине января 2026 года вырос на 40,5% относительно аналогичного периода прошлого года. На это повлияла сохраняющаяся ключевая ставка и общий рост цен на недвижимость. Хотя с середины января 2025 года цена на кладовые выросли лишь на 5%.

Как отметила Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка, в прошлом году отмечался рост спроса на покупку квартир, домов, а также кладовых помещений за собственные средства: так, с апреля по сентябрь их число удвоилось. На юге России лидерами традиционно остаются три крупнейших региона: Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край.