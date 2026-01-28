Петербуржцы в 2025 году воспользовались сервисами МФЦ более 16,5 млн раз

По итогам 2025 года центры государственных услуг «Мои Документы» в Петербурге зафиксировали рекордный спрос, сообщает пресс-служба Смольного. Как сообщил губернатор Александр Беглов, горожане воспользовались сервисами МФЦ более 16,5 млн раз, что на 12% превышает показатели предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост стал возможен благодаря сочетанию очных и цифровых форматов работы, что делает государственные услуги максимально доступными. В течение года ассортимент услуг был значительно расширен: было введено 25 новых сервисов в сферах социальной поддержки, недвижимости, финансов и цифровизации.

«В 2026 году системе МФЦ исполнится 17 лет. За это время она стала не просто крупнейшей консультационной службой города. Сотрудники работают в прямом диалоге с людьми, воплощая в жизнь наш курс на создание удобного, понятного и эффективного сервиса»,— сказал господин Беглов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Минэкономразвития признало центры госуслуг Петербурга лучшей крупной сетью МФЦ.

Андрей Маркелов