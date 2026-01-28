Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бизнес-омбудсмен Кузбасса ушла в отставку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Чурина досрочно покинула пост. Ее отставку 28 января приняла сессия законодательного собрания региона.

Как сообщил депутатам председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Алексей Редькин, бизнес-омбудсмен уволилась по собственному желанию. Ее отставка вопросов у участников заседания не вызвала.

Елена Чурина была назначена бизнес-омбудсменом Кемеровской области на пятилетний срок в феврале 2023 года. До этого она работала начальником департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства региона.

Валерий Лавский

