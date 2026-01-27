Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью над Черноземьем ликвидировали 11 беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 19 БПЛА, включая 11 над Черноземьем. Девять беспилотников ликвидировали над Курской областью, по одному — над Орловской и Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о сбитии одного беспилотника на подлете к облцентру. Предварительно, без пострадавших и разрушений.

Курский оперштаб подтвердил информацию ведомства. Белгородские и орловские власти пока не прокомментировали атаки ВСУ.

Кабира Гасанова