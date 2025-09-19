В Рыбинске арестован руководитель подрядной организации по делу о мошенничестве

Рыбинский городской суд арестовал на 2 месяца жителя Ленинградской области по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» ООО «Промресурс» строило 5-этажный МКД на улице Корнева в Рыбинске. Дом предназначался для расселения аварийного жилья. Контракт стоимостью 100 млн руб. был подписан с городской администрацией. Из-за отставаний от графика заказчик решил расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

При этом заказчик перечислил подрядчику 64 млн руб. с учетом авансового платежа, а стоимость фактически выполненных работ составила 27,8 млн руб. Ярославское СУ СК сообщало, что сотрудники коммерческой организации «совершили хищение денежных средств в сумме более 36 млн руб.». Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

19 сентября Рыбинский суд арестовал 41-летнего обвиняемого, который занимал должность учредителя и директора ООО «Промресурс». В настоящее время следователи продолжают расследование дела, возбужденного по материалам проверки прокуратуры.

Алла Чижова