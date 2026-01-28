В Нюрбинском районе Якутии объявлен траур после гибели пяти человек при пожаре

Глава Нюрбинского района Якутии Алексей Иннокентьев объявил трехдневный траур после гибели пяти человек при пожаре в частном доме. Об этом он сообщил в Telegram-канале. Чиновник принес соболезнования семьям и близким погибших.

«Потеря многообещающего молодого поколения, целой семьи — это очень печально и тяжело для нашей области. Ни один человек не может смириться с этой ужасной утратой»,— написал господин Иннокентьев.

По данным следствия, дом загорелся ночью 28 января. Пресс-служба ГУ МЧС по республике сообщала, что дом был охвачен огнем по всей площади — 91 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По факту пожара управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

По данным СКР, на месте пожара нашли тела детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения соответственно. В реанимации находятся еще два человека — четырехлетняя девочка и ее мать 1999 года рождения. Сейчас следователи осматривают место происшествия.