Спикер томской гордумы возглавит ее транспортную комиссию
Городская дума Томска на ближайшей сессии примет ряд организационных и кадровых решений. Их проекты опубликованы на сайте муниципального парламента.
Сергей Сеченов
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Председателем комиссии по организации транспортного обслуживания населения гордума планирует избрать спикера — Сергея Сеченова («Единая Россия»). Кроме того, будет создана комиссия по депутатской этике. В ее состав войдут спикер, его заместитель, руководители комитетов и постоянных комиссий, а также лидеры фракций. Комиссию по этике возглавит вице-спикер Андрей Петров (КПРФ).
Сессия гордумы состоится 30 января.