Спикер томской гордумы возглавит ее транспортную комиссию

Городская дума Томска на ближайшей сессии примет ряд организационных и кадровых решений. Их проекты опубликованы на сайте муниципального парламента.

Сергей Сеченов

Сергей Сеченов

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Сергей Сеченов

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Председателем комиссии по организации транспортного обслуживания населения гордума планирует избрать спикера — Сергея Сеченова («Единая Россия»). Кроме того, будет создана комиссия по депутатской этике. В ее состав войдут спикер, его заместитель, руководители комитетов и постоянных комиссий, а также лидеры фракций. Комиссию по этике возглавит вице-спикер Андрей Петров (КПРФ).

Сессия гордумы состоится 30 января.

Валерий Лавский

