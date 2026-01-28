Курганский подрядчик решил выплатить более 100 млн рублей в рамках спора с ФНС

Арбитражный суд Курганской области по ходатайству ООО «Арагацстрой» частично отменил обеспечительные меры, в рамках которых временно приостановили взыскание более 186 млн руб. налогов с компании. Истец в споре с региональным управлением ФНС РФ принял решение выплатить часть суммы. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Согласно документам суда, ООО «Арагацстрой» подало ходатайство 29 декабря прошлого года. В нем компания попросила отменить обеспечительные меры в части 113 млн руб. доначисленных налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. Истец заявил, что намерен произвести оплаты указанной суммы. Со стороны налогового органа возражений не поступило, поэтому суд удовлетворил ходатайство «Арагацстроя».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», компания судится управлением ФНС РФ по Курганской области с сентября 2025 года. ООО «Арагацстрой» подало заявление, в котором просило признать недействительным правовой акт УФНС о привлечении к ответственности из-за невыплаты налогов. В рамках этого решения инспекция намерена принудительно взыскать задолженность в размере 182,5 млн руб. Вместе с заявлением «Арагацстрой» просил суд принять обеспечительные меры и приостановить взыскание указанной суммы. Ходатайство было удовлетворено.

Ольга Воробьева