Стройка превыше долга

В Курганской области арбитражный суд рассматривает спор застройщика «Арагацстрой» и регионального УФНС России. Компания требует признать незаконным решение налоговой инспекции, по которому с него взыскивают 182,5 млн руб. налогов, штрафов и пеней. Застройщик также подал ходатайство о приостановке исполнения правового акта, которое суд в результате удовлетворил. Он согласился с доводами «Арагацстроя», что принудительное взыскание задолженности помешает ему исполнить 13 контрактов на строительство и ремонт различных объектов в Курганской, Тюменской областях и в Краснодарском крае, а также не позволит выплатить зарплату сотрудникам и приведет компанию к банкротству. В 2018 году директор компании-застройщика стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты 18 млн руб. налогов.



Арбитражный суд Курганской области приостановил взыскание более 182,5 млн руб. налогов, пеней и штрафов с застройщика ООО «Арагацстрой». Компания подала соответствующее ходатайство о принятии обеспечительных мер в рамках иска к региональному УФНС России, в котором она пытается оспорить решение о привлечении к ответственности. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск, по которому были приняты обеспечительные меры, «Арагацстрой» подал 11 сентября. Компания требует признать недействительным правовой акт УФНС России по Курганской области от 28 февраля 2025 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В рамках этого решения инспекция намерена принудительно взыскать задолженность по налогам.

ООО «Арагацстрой» зарегистрировано в Кургане в 2008 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и руководителем является Карен Минасян. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По информации из «СПАРКа», в 2025 году «Арагацстрой» заключил 13 контрактов на строительство, благоустройство, ремонт образовательных учреждений, участков автодорог и иных объектов в Курганской, Тюменской областях и в Краснодарском крае на общую сумму более 857,4 млн руб. В 2024 году компания стала подрядчикам по 14 контрактам стоимостью свыше 3 млрд руб., в 2023-м — тоже по 14 контрактам на 314,2 млн руб., а в 2022 году — по девяти контрактам на 1,8 млрд руб. В прошлом году «Арагацстрой» получил выручку от продаж в размере 779,9 млн руб. Чистая прибыль составила 17,9 млн руб. против 1,7 млн руб. в 2023-м. «Арагацстрой» также имеет один филиал в Ялуторовске Тюменской области.

Вскоре после подачи иска «Арагацстрой» направил ходатайство о принятии обеспечительных мер, попросив суд приостановить исполнение решения налоговой. Согласно определению первой инстанции, застройщик обосновал это тем, что в настоящий момент он исполняет 21 государственный контракт и строит ряд крупных объектов в Курганской и Тюменской областях, а также в Краснодарском крае.

Так, «Арагацстрой» строит школу за 2,6 млрд руб., ремонтирует девять образовательных учреждений за 770 млн руб., пять объектов здравоохранения за 250 млн руб., шесть участков автодорог за 100 млн руб. Кроме того, подрядчик ремонтирует здание налоговой инспекции в Шадринске и восстанавливает шесть домов и помещений стоматологии в Краснодоне Луганской народной республики.

Застройщик заявил, что почти по каждому контракту у него есть субподрядчики и поставщики. Без обеспечительных мер налоговая заблокирует расчетные счета компании, из-за чего работы могут сорваться.

Кроме того, взыскание нанесет значительный ущерб финансам «Арагацстроя», что может привести к возможному банкротству компании, отмечено в определении суда.

По мнению истца, он также не сможет выплатить заработную плату сотрудникам — сумма взыскания превышает в девять раз среднемесячный фонд оплаты труда. «Арагацстрой» заявил, что без обеспечительных мер налоговая уже сможет изъять со счетов необходимую сумму.

В результате Арбитражный суд Курганской области встал на сторону истца и посчитал его ходатайство обоснованным. Он решил, что обеспечительные меры не ограничивают налоговую инспекцию и преждевременно не отменяют ее решение.

Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 2 октября 2025 года.

В 2018 году управление Следственного комитета России по Тюменской области возбуждало уголовное дело в отношении директора ООО «Арагацстрой» Карена Минасяна по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. В пресс-службе ведомства отмечали, что задолженность составила около 18 млн руб. за 2015–2016 годы. По версии следствия, директор компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения по налогу на прибыль. О результатах расследования этого уголовного дела не сообщалось.

Ольга Воробьева