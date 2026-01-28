В Кузбассе сокращается число региональных отделений политических партий

Число партий, имеющих право участвовать в областных и муниципальных выборах в Кемеровской области, в 2026 году может сократиться. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Светлана Демидова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Демидова выступила 28 января на сессии законодательного собрания Кузбасса с отчетом о работе облизбиркома в 2025 году. «По нашим сведениям, есть две политические партии, которые на сегодняшний момент проходят процедуру прекращения своей деятельности»,— сказала она.

По данным облизбиркома, в 2025 году право на участие в выборах в Кемеровской области имели 18 партий, зарегистрировавших свои региональные отделения. Но затем «Гражданская инициатива» прекратила свое существование.

Валерий Лавский