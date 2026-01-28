В Воронежской области при падении обломков БПЛА загорелись нефтепродукты

Воронежская область попала под удар дронов ВСУ. При падении обломков сбитых БПЛА загорелись нефтепродукты, пожар уже потушен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Александр Гусев поблагодарил сотрудников ГУ МЧС Воронежской области и пожарных за «самоотверженную и эффективную борьбу» с возгоранием. Он также напомнил местным жителям о запрете на публикацию в интернете фото- и видеоматериалов с информацией о работе средств ПВО, особенно «с привязкой к местности». Кроме того, губернатор посоветовал не приближаться к обломкам сбитых дронов. При их обнаружении следует предупредить окружающих и позвонить по телефону 112, уточнил господин Гусев.

В ночь на 28 января над Россией сбиты 75 беспилотников, заявляли в Минобороны. Из них два — в небе над Воронежской областью.