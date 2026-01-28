Силы ПВО за ночь сбили над Россией 75 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 24 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью, по три — над Курской областью и акваторией Азовского моря, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

В Воронежской области при падении БПЛА «возникло возгорание нефтепродуктов», его уже потушили, сообщил губернатор Александр Гусев. В Ростовской области отразили атаку дронов в двух районах — Азовском и Чертковском, по всему региону сохраняется беспилотная опасность. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.