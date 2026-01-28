Губернатор ЯНАО обсудил развитие региона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе рабочей встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером обсудил планы дальнейшего сотрудничества, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром» Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

В совместную дорожную карту на 2024-2026 годы вошли порядка 50 инфраструктурных проектов. В их числе — строительство двух новых школ в микрорайонах Тундровый и Славянский в Новом Уренгое, хирургического и радиотерапевтического корпусов Центральной городской больницы, возведение крытой пешеходной галереи «Уренгой», реконструкция спорткомплекса «Факел», а также техпереоснащение и ремонт помещений «Газпром техникум Новый Уренгой». «Подписанные соглашения заложили прочную основу для планомерной работы в сфере добычи и транспортировки полезных ископаемых, содействия в решении задач транспортного обеспечения жителей, образования и поддержки коренных народов. Главное — все они направлены на повышение качества жизни северян»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

Кроме того, в 2026 году «Газпром» завершит строительство основных объектов обустройства на готовящемся в эксплуатацию Харасавэйском месторождении. В высокой стадии готовности — газопровод-подключение к объектам Бованенковского месторождения для подачи харасавэйского газа в Единую систему газоснабжения России. Также продолжится работа по газификации Ямала по программе на 2026-2030 годы.

Ирина Пичурина