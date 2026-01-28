ФРТ помог завершить в 2025 году четыре сибирских долгостроя

Четыре из 12 долгостроев в сфере жилищного строительства, сданных в эксплуатацию при помощи федерального Фонда развития территорий (ФРТ) в 2025 году, расположены в Сибирском федеральном округе. Это следует из сообщения правительства РФ о ходе решения проблемы обманутых дольщиков.

Три из этих четырех объектов находятся в Омске. В их числе два дома на ул. Перелета, предназначенных для 472 дольщиков. Кроме того, достроен дом на ул. Яковлева для 220 дольщиков. В Новосибирске ФРТ достроил 28-этажный дом на ул. Дуси Ковальчук. Квартиры в этом доме предусмотрены для 307 пострадавших дольщиков.

По данным правительства РФ, с 2019 года благодаря федеральным и региональным механизмам восстановлены права 261,1 тыс. пострадавших дольщиков.

Валерий Лавский