Сильные снегопады ожидаются в Удмуртии в ближайшие сутки

28 января местами по Удмуртии прогнозируются сильные снегопады с ухудшением видимости при осадках 500 м и менее. Об этом сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин со ссылкой на удмуртский Гидрометцентр.

Государственная противопожарная служба республики рекомендует жителям быть внимательными на дорогах в условиях плохой видимости, водителям, в частности, — соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Напомним, до конца этой рабочей недели в Удмуртии потеплеет, ожидается снежная погода.

Владислав Галичанин