DHS подготовило отчет об убийстве жителя Миннеаполиса федеральными силовиками

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) подготовило и направило в Конгресс отчет о происшествии, произошедшем 24 января в Миннеаполисе, где двое федеральных офицеров застрелили медбрата Алекса Претти. Ни в одном месте отчета не указано, что убитый пытался достать свое оружие, сообщает ABC News.

Отчет составлен на основе анализа видеозаписей с камер наблюдения, а также документации таможенной и пограничной служб с места происшествия. В нем перечислены ключевые детали и обстоятельства с охватом временных отрезков до и после выстрелов. Документ свидетельствует, что сотрудники таможенной и пограничной охраны попытались задержать мужчину, но тот оказал сопротивление. Во время борьбы один из офицеров несколько раз выкрикнул: «У него пистолет!». Примерно через пять секунд один из сотрудников разрядил в Претти свой пистолет Glock-19, также выстрелил и полицейский.

У погибшего Алекса Претти не было криминального прошлого. В Министерстве внутренней безопасности утверждали, что миграционные агенты открыли огонь, когда к ним подошел мужчина с пистолетом и стал «яростно сопротивляться» попытке его обезоружить. Директор ФБР Кэш Пател уверял, что господин Претти якобы был склонен к насилию

Эрнест Филипповский