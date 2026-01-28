Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставропольском крае в ДТП пострадал семимесячный ребенок

В результате ДТП на 198 км автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь после в больницу доставлен 7-месячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Установлено, что водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В момент аварии ребенок находился в детском кресле, что уберегло его от тяжелых травм.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн

