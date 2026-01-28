Ларионов взял ответственность на себя после поражения СКА от «Локомотива»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» в Петербурге в игре регулярного чемпионата КХЛ. Коллектив с берегов Невы не мог забросить в течение четырех матчей, голевая засуха насчитывала около 176 минут.

«После второго периода я сказал команде, что у нас 100 минут без заброшенных шайб. Чтобы забрасывать, нужно хотеть быть на пятаке. Оттуда идет угроза воротам, там нужно пробиваться, проявлять рабочую этику»,— сказал господин Ларионов.

Наставник армейцев подчеркнул, что соперник играл вязко в обороне, в связи с чем тренерский штаб просил хоккеистов много бросать и немного упростить игру, чтобы шайба доходила до ворот.

«То ли не слышат, то ли не могут. Мне трудно понять. Когда за 119 минут ни одной шайбы — это много для такой обеспеченной и классной команды. В какой-то момент хотелось выйти и самому забить или отдать»,— добавил главный тренер СКА.

Всю ответственность за поражение господин Ларионов взял на себя, подчеркнув, что работу нужно делать честно. По его мнению, игроки должны двигаться вместе с шайбой, иначе никакое мастерство не сыграет.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что СКА потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате, уступив «Локомотиву» со счетом 1:3. Единственную шайбу армейцев забросил Никита Недопекин.

Андрей Маркелов